381 jerrycans met drugsafval gevonden in Achtmaal (UPDATE)

In het Brabantse dorp Achtmaal (gemeente Zundert) zijn maandagochtend 381 jerrycans met drugsafval gevonden. De jerrycans liggen in een sloot en berm aan de Roosendaalsebaan. Volgens de politie gaat het om een grote drugsdumping en is er sprake van verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater door lekkende vaten. Ook de milieudienst is ter plaatse.

De jerrycans werden vanmorgen rond 03.30 gevonden door een krantenbezorger. Naar schatting zou het gaan om ongeveer 6.000 liter aan chemicaliën. Het gaat om de grootste drugsdumping in Brabant dit jaar.

20 liter jerrycans

Een groot deel van de 20 liter jerrycans was leeg of bevatte restanten van chemicaliën. Enkele jerrycans die in een sloot lagen lekten. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het afval op. De politie onderzoekt waar het drugsafval vandaan komt. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

31e drugsdumping

Het is al de 31e drugsdumping dit jaar in Brabant, terwijl in 2022 in totaal 21 dumpingen in de provincie werden ontdekt. Dit jaar zijn er in Brabant al negen drugslabs ontmanteld, in 2022 waren dat er in het gehele jaar 14.