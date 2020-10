357 kilo coke in Colombia onderschept voor België (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Colombiaanse havenstad Cartagena is 357 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor de haven in Antwerpen. De partij coke zat verstopt in zakken kunstmest en werd gevonden tijdens een goedereninspectie op de Cartagena Maritime Container Terminal.

De drugs zouden volgens de Colombiaanse autoriteiten ongeveer 16 miljoen dollar (14 miljoen euro) waard zijn. De kustwacht van Cartagena nam de afgelopen weken eerder twee partijen cocaïne in beslag. Een partij van 119 kilo zat verborgen in metalen stukken en een partij van 798 kilo zat verstopt tussen tegels en porselein.