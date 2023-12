360 miljoen omzet voor veroordeelde Haagse drugscriminelen

Connect on Linked in

Vier Haagse mannen hoorden donderdag celstraffen tegen zich uitspreken. Hun leider Gerrit de G. werd, bij verstek, veroordeeld tot elf jaar cel. In drie jaar tijd hadden ze in de drugshandel een omzet van 360 miljoen euro.

De rechtbank Den Haag heeft vier Haagse mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen en taakstraf voor grootschalige drugshandel en witwassen.

Het opsporingsonderzoek startte met het hacken van de PGP-communicatie tussen de verdachten. Daaruit bleek dat zij zich in organisatieverband bezig hielden met grootschalige handel in cocaïne, de voorbereidingen van import van cocaïne en witwassen door het wegsluizen van de opbrengsten via goudhandel.

Gerrit de G. (55) hield zich op grote schaal bezig met voorbereidende handelingen om cocaïne uit Zuid-Amerika via Spanje en België naar Nederland te importeren. Samen met anderen verhandelde hij de drugs in Den Haag. Daarmee kwamen grote sommen contant geld voor de organisatie beschikbaar, aldus justitie, waar daarna een goudhandel mee is opgezet. Op grote schaal is (sloop)goud opgekocht en omgesmolten en vervoerd naar en verhandeld in het buitenland.

Leider

De rechtbank oordeelt dat de G. met anderen in een crimineel samenwerkingsverband werkte, waarbij elk lid een eigen taak had. Gerrit de G. wordt gezien als de leider die betrokken was bij strategische beslissingen. Hij was niet bij de zittingen aanwezig, want hij is voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd. Hij kreeg 11 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Schuurtje

Johan de G. (29) smolt in een schuurtje op het kamp aangekocht (sloop)goud om tot flinke goudstaven. Ook telde hij de enorme witgewassen geldbedragen die in ‘big bags’ naar het kampje werden vervoerd, tekent de krant op.

Deze tweede verdachte hield zich op grote schaal bezig met het aanpakken van contant geld als opbrengst van de verkoop van cocaïne en met het opkopen en smelten van goud. Dit goud was bestemd voor het buitenland. Deze verdachte, die sinds juni 2022 vastzit, heeft een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd gekregen.

Schuldig

De derde verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen. Twintiger Carlo de G. junior is schuldig aan deelname aan de criminele organisatie en witwassen. Hij heeft een aantal keren geld aangepakt en daarnaast gebruik gemaakt van auto’s en kostbaar meubilair terwijl hij kon weten dat dit allemaal opbrengsten waren van misdrijven. Hij is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank houdt daarbij rekening met zijn jonge leeftijd.

Jan R. (74) vervoerde in de geheime ruimte van zijn auto geldbedragen tussen de vijf ton en 1,3 miljoen euro. Ook had hij in zijn woonwagen, volgens hem geërfde, wapens en munitie opgeborgen. Ook hij is volgens de rechter schuldig aan witwassen. Hij maakte geen deel uit van de criminele organisatie en is bovendien op leeftijd. Hij heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten.

Duizelingwekkend

De mannen bedreven hun zaken op een klein woonwagenkampje aan de rand van Den Haag, schrijft het AD. Ze verdienden er duizelingwekkende bedragen mee. Gesproken wordt over een omzet van 360 miljoen euro in slechts negen maanden tijd. Zeker drie jaar hield de familie zich bezig met die handel, stelde de rechtbank.