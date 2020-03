Connect on Linked in

Op 28 februari is bij een controle aan boord van een schip in Amsterdam 37 kilo cocaïne gevonden. Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met veevoer. De drugs zaten verstopt in rugzakken.

De Douane en politie hebben een eerste onderzoek gedaan en de zaak daarna overgedragen aan het HARC-team in Amsterdam. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen FIOD en Douane, heeft de zaak verder in onderzoek. Er zijn nog geen mensen aangehouden. De drugs zijn vernietigd.