3D Printers voor vuurwapenonderdelen in beslag genomen

De politie heeft deze meerdere 3D printers in beslag genomen waarmee vuurwapens konden worden geprint. Verder werden bij invallen automatische vuurwapens, revolvers, geweren, diverse onderdelen van vuurwapens, stroomstootwapens, en munitie gepakt door agenten.

Yerseke

De invallen waren al op dinsdagochtend. Toen deed de politie op een twaalftal locaties invallen in een onderzoek naar de handel in vuurwapens. Er zijn zes verdachten aangehouden. De invallen waren in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke.

Lopend onderzoek

De locaties waren in beeld gekomen tijdens een ander lopend onderzoek. De invallen waren in woonhuizen en bedrijfspanden.

Van de zes verdachten is er één die inmiddels geen verdachte meer is. Een 31-jarige man uit Papendrecht is in vrijheid gesteld maar blijft wel verdachte. Drie verdachten, een 37-jarige man uit Yerseke, een 40-jarige man uit Den Haag en een 43-jarige vrouw uit Den Haag zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld. Een 59-jarige man uit Yerseke die eveneens vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris mag, onder voorwaarden, zijn proces thuis afwachten.

Waarschijnlijk zijn er nog meer verdachten in beeld en volgen nog andere aanhoudingen.