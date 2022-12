Connect on Linked in

De Douane heeft op Rotterdam The Hague Airport in een koffer 40 kilo hasj in beslag genomen. De hasj werd in beslag genomen toen douaniers een vlucht vanuit Marokko controleerden.

De drugs hebben volgens de Douane een geschatte straatwaarde van 390.000 euro. De partij is overgedragen aan de Marechaussee. Of er iemand is gearresteerd, melden de autoriteiten niet.