400 kilo cocaïne in Antwerpse haven, drie uithalers opgepakt

De federale politie in België heeft op 20 januari drie vermoedelijke cocaïne-uithalers opgepakt na een klopjacht in de Antwerpse haven. Saillant is dat de uithalers de verkeerde dozen met bananen meenamen zonder de drugs. De politie vond achteraf 400 kilo cocaïne. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

‘Tailgating’

De politie kwam de verdachten op het spoor tijdens een uithaalpoging bij het Antwerpse fruithavenbedrijf Belgian New Fruit Wharf, waarbij gebruik werd gemaakt van de techniek ‘tailgating’. Daarbij rijden uithalers heel kort achter een ander voertuig, om voorbij de slagboom te komen. Nadat de scheepvaartpolitie de verdachten spotte, werd met onder meer een helikopter naar de uithalers gezocht.

Trek in bananen

Twee daarvan konden bij de kaai worden opgepakt, een ander sloeg op de vlucht. Iets later kwam er een melding binnen dat er aan de Royersluis een drenkeling in het water lag. Deze Marokkaan uit Brussel was gevaarlijk onderkoeld. Wat hij in Antwerpen deed, wilde hij niet zeggen. Zijn twee vermeende handlangers uit Brussel gaven een tamelijk hilarische uitleg. Een beweerde dat hij honger had en trek had in bananen. De ander zou tijdens het shoppen ruzie hebben gekregen met zijn vriendin en vervolgens verdwaald zijn in de haven.

In de bestelauto van de verdachten vond de politie dozen met bananen, maar geen cocaïne. Toen de drugshond de achtergebleven bananen in de opslagplaats doorzocht, werd 400 kilo cocaïne gevonden.