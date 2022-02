Man (41) overleden bij schietpartij Amsterdam-Oost, gewonde opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Fizeaustraat in Amsterdam-Oost zijn zaterdagavond twee mensen zwaargewond geraakt. Eén van hen, een 41-jarige man, is daarbij overleden. Dat meldt de Amsterdamse politie. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Rond 20.40 kregen agenten de melding van een slachtoffer die met een schotwond in de Dulongstraat zou zijn. Ter plaatse blijkt dat het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam. Kort daarvoor zou er een schietpartij zijn geweest in een woning aan de Fizeaustraat, niet ver van het Amstel-station. Bij de woning treffen agenten een zwaargewonde man aan.

Arrestatie

Beide gewonden werden per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overlijdt de 41-jarige man aan zijn verwondingen. De 21-jarige man is aangehouden. Hij verkeert niet in levensgevaar en de politie onderzoekt zijn rol bij de schietpartij.

TGO

De politie heeft ter plaatse forensisch onderzoek gedaan. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

In 2011 werd de crimineel Stanley Hillis geliquideerd in een geparkeerde auto aan einde van de Fizeaustraat, buiten de bebouwde kom bij de voetbalvelden.