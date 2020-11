410 kilo cocaïne in tassen met ijzerverbinding

Connect on Linked in

Douane en politie hebben vrijdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 410 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container die een 50-jarige Belg zonder toestemming het haventerrein af wilde rijden, aldus het Rotterdamse parket. De man is aangehouden.

De container was afkomstig uit Brazilië en was gevuld met grote boodschappentassen vol ferro-silicium, dat is een ijzerverbinding die in de staalindustrie wordt gebruikt. In een aantal zakken met die stof bleek ook cocaïne te zitten. De lading was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, aldus het Openbaar Ministerie.

De drugs zouden een straatwaarde hebben van ruim 30 miljoen euro.

De 50-jarige verdachte is dinsdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.