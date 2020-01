Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven is op 31 december tijdens een routinecontrole 439 kilo heroïne gevonden. De drugs zaten verstopt onder een lading speksteen in een container die uit de haven van Karachi in Pakistan kwam.

Medewerkers van de Douane en de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid troffen de 439 kilo heroïne op 31 december aan, maar de vondst in vanwege het onderzoek nu pas bekendgemaakt. De heroïne is in beslag genomen en vernietigd. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.