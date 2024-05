44 blokken coke en arrestaties in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

Bij een container- en stukgoedbedrijf op de Maasvlakte in Rotterdam zijn deze week verschillende uithalers aangehouden. Ook zijn verdachten die de uithalers in en bij het terrein afzetten opgepakt. In totaal zijn er 44 blokken cocaïne in beslag genomen.

Aruba

Doordat er over verschillende nachten uithalers werden aangehouden, heeft de Douane de aanwezige containers op het overslagterrein gecontroleerd met drugshonden en een mobiele scanner. Tijdens de controle van een lege koelcontainer uit Aruba werden afwijkingen geconstateerd. Bij controle van de inspectieluiken troffen douaniers in elk luik een sporttas aan. In de sporttas zaten cocaïneblokken.

44 blokken

Tijdens verdere controle bleken in de achterwand ook nog losse blokken cocaïne te liggen. In de twee sporttassen telden douaniers 33 blokken cocaïne en nog elf losse blokken in de achterwand. In totaal is 44 kilo cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van bijna 3,5 miljoen euro, zo meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.