45 arrestaties voor grootschalige cokesmokkel Brazilië-Europa (VIDEO)

Bij 179 invallen in Brazilië, Dubai, Portugal, Spanje, België en Nederland zijn vrijdagochtend 45 verdachten aangehouden voor grootschalige cocaïnesmokkel tussen Brazilië en Europese zeehavens. Het netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor de jaarlijkse invoer van ruim 45 ton cocaïne in de belangrijkste Europese zeehavens. Dat meldt Europol.

100 miljoen euro

Aan de enorme politieactie geleid door de Portugese, Belgische en Braziliaanse autoriteiten, in samenwerking met Europol, deden in totaal ruim 1000 politieagenten mee. In Nederland vonden twee huiszoekingen plaats.

Uit internationaal onderzoek kwam aan het licht dat het drugsnetwerk verantwoordelijk was voor de jaarlijkse invoer van zeker 45 ton cocaïne in de belangrijkste Europese zeehavens, met een winst van ruim 100 miljoen euro over een periode van zes maanden.

37 vliegtuigen

In Brazilië vonden bij 147 invallen in totaal 38 arrestaties plaats. In totaal werden ruim een miljoen aan Braziliaanse real (ruim 1,5 miljoen euro) en 169.000 aan Amerikaanse dollars in beslag genomen. Ook werden 163 woningen en 37 vliegtuigen in beslag genomen.

In België en Nederland werden bij dertien politie-invallen vier verdachten opgepakt. Daarbij is beslag gelegd op ruim 300.000 euro aan contanten. Ook werden vier luxe voertuigen in beslag genomen.

In Portugal werden bij vijftien huiszoekingen in totaal 12 miljoen euro en twee appartementen ter waarde van 2,5 miljoen euro in beslag genomen. In Spanje is bij drie huiszoekingen beslag gelegd op twee huizen ter waarde van vier miljoen euro en vijf luxe voertuigen. Ook werden de bankrekeningen van tien personen bevroren.

52 ton coke

Europol meldt dat het criminele syndicaat rechtstreeks contact had met drugskartels in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen die verantwoordelijk waren voor de voorbereiding en verzending van cocaïne in zeecontainers naar Europa. In de loop van het onderzoek werd ruim 52 ton cocaïne door de politie in beslag genomen.

Encrochat

In april 2020 bracht Europol de betrokken landen samen die sindsdien nauw samenwerken om het drugsnetwerk te ontmantelen. Ook de door Nederland en Frankrijk geleide rechercheonderzoeken Lemont26 en Emma95 – tegen het Encrochat-netwerk – speelden een belangrijke rol in het onderzoek.

Internationale samenwerking leidde tot de aanhouding van 45 verdachten voor #cocaïnesmokkel tussen Brazilië en Europese zeehavens. Onze #LandelijkeRecherche en #DSI deden voor dit internationale onderzoek twee huiszoekingen in Nederland. #politie @Europol https://t.co/oBCVRaOWfE pic.twitter.com/KyV8bwdzHT — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) November 27, 2020