4,5 jaar cel voor witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag de 53-jarige Dede C. veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. De man moet daarnaast een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro betalen aan de Nederlandse Staat. De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. Dede C. was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren naar Turkije.

Zwager

De belastinginspecteur stortte het geld vanaf de rekening van de Belastingdienst naar de rekening van een Nederlands bedrijf van de zwager van C. De 53-jarige Turkse verdachte maakte – binnen 2,5 uur na ontvangst – 110.000 euro over naar een ander bedrijf van zijn zwager. De rest stortte hij op twee Turkse rekeningen op zijn eigen naam.

Vervolgens nam hij ruim 1,3 miljoen euro contant op. Het is volgens de rechtbank niet duidelijk waar dat geld nu is. Van het overgebleven bedrag zette hij een deel om in goud en in Turkse Lira. Een klein deel van het geld stortte hij op de rekening van zijn vader.

Strafrechtelijke procedure

Het geld en het goud staan nog steeds op de Turkse rekeningen van de man. De Turkse autoriteiten hebben daar beslag op gelegd en zijn een strafrechtelijke procedure gestart tegen de man. Hij wil geen afstand doen van het geld.

De rechtbank neemt het Dede C. in het bijzonder kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt en zelfs beweert de rechthebbende te zijn van het geld. C. had een belangrijke rol bij het witwassen van het bedrag. Hij handelde puur uit financieel gewin en trok zich er niets van aan dat het om verduisterd gemeenschapsgeld gaat.

23,1 miljoen

De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met een overschrijding van de redelijke termijn en legt de man 4,5 jaar gevangenisstraf op. Deze straf is conform de eis van de officier van justitie. Daarnaast moet C. ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat, omdat het geld afkomstig is uit de verduistering. Het bedrag is hoger dan het verduisterde geldbedrag, omdat de rechtbank rekening houdt met de aanzienlijke waardevermeerdering van het goud.

Eerdere veroordelingen

In een eerdere procedure bij de rechtbank zijn in 2018 de 55-jarige belastinginspecteur uit Duiven en de 58-jarige zwager van de man uit Duiven veroordeeld tot vier jaar cel en 46 maanden cel. Drie betrokken Nederlandse bedrijven werden veroordeeld tot geldboetes oplopend tot 300.000 euro. De schoonzus en echtgenote van de man zijn in die zaak vrijgesproken.