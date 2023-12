4,5 jaar cel voor witwassen tientallen miljoenen in Beverwijk

Print This Post

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag een 41-jarige man veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en deelname aan een criminele organisatie. Dit gebeurde tussen januari 2017 en juli 2019. De verdachte is vrijgesproken van een overval op een telefoonwinkel in mei 2019 wegens gebrek aan bewijs.

Katvangers

De verdachte hield zich als de leider van een criminele organisatie 2,5 jaar lang bezig met gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In die periode liet hij een medeverdachte geld ophalen bij telefoonwinkels op het Beverwijkse bedrijventerrein Midi-Center. De medeverdachte stortte het geld op bankrekeningen van nepbedrijven die de verdachte door katvangers had laten oprichten. Deze katvangers waren op papier de eigenaar van het bedrijf, maar de verdachte had de leiding.

Valse facturen

Het geld werd vervolgens meerdere malen doorgestort. De verdachte maakte valse facturen om de overboekingen te verantwoorden en het geld aan het zicht van justitie te onttrekken. Op deze manier zijn tientallen miljoenen euro’s witgewassen.

Essentiële rol

De rechtbank oordeelt dat de 41-jarige verdachte een essentiële rol heeft gehad bij het witwassen. Hij was de leider van de criminele organisatie en heeft anderen aangestuurd. Uit zijn proceshouding blijkt dat de verdachte zelf de ernst van zijn handelen niet inziet. Dit alles neemt de rechtbank hem zeer kwalijk.

De man werd ook verdacht van een overval op een telefoonwinkel op 27 mei 2019. Hiervoor zag de rechtbank geen wettig en overtuigend bewijs, zodat de verdachte daarvan is vrijgesproken. De man is in het verleden vaker veroordeeld voor fraudedelicten.

Langdurend proces

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte lang heeft moeten wachten op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak en legt hem een gevangenisstraf van 4,5 jaar op. Het Openbaar Ministerie had 6,5 jaar cel tegen de man geëist. Zijn medeverdachte was in 2021 al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.