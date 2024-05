’45-jarige Utrechter ondergedoken in Dubai’

Connect on Linked in

Een 45-jarige Utrechter die is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf voor het witwassen van vele miljoenen aan crimineel geld zit vermoedelijk in Dubai. Volgens RTV Utrecht is er een uitleveringsverzoek naar de Verenigde Arabische Emiraten verstuurd, maar is er geen reactie op gekomen.

3,68 miljoen

De bij verstek veroordeelde Jasminko K. moet van de rechtbank ook ruim 3,68 miljoen euro aan criminele winsten terugbetalen aan de Staat.

Het vonnis van de rechtbank valt iets lager uit dan de eis van vijf jaar van het Openbaar Ministerie. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat de strafzaak 4,5 jaar langer heeft geduurd dan de wettelijk termijn die daarvoor is vastgesteld.

Autobedrijf

Het onderzoek naar de activiteiten van K. startte acht jaar geleden toen er een melding over hem binnenkwam bij de inlichtingendienst van de politie.

K. was de directeur van een autobedrijf, en handelde daarmee internationaal in auto’s in het duurdere segment.

De politie deed een inval in de Woerdense woning van K. en twee van zijn bedrijfspanden in De Meern. Bij de doorzoekingen zijn miljoenen euro’s aan contant geld gevonden. De rechtbank vindt dat K. geen geloofwaardige verklaring voor de herkomst van het geld heeft gegeven.

Justitie vermoedt dat K. ook ‘fors geld’ heeft verdiend met de handel en transport van harddrugs, maar heeft K. daarvoor niet vervolgd.