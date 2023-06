45 zakken met menselijke resten gevonden in Mexicaans ravijn

Connect on Linked in

De Mexicaanse autoriteiten hebben 45 zakken met menselijke resten gevonden in een ravijn van Mirador del Bosque, in de buurt van de stad Guadalajara. Het gaat vermoedelijk om lichaamsdelen van zeven vermiste medewerkers van een callcenter, zowel mannen als vrouwen. Het exacte aantal lichamen dat is gevonden, is nog niet bekend.

Zoektocht na tip

Volgens de autoriteiten in de westelijke staat Jalisco was er na een tip een zoektocht naar de zeven vermiste callcentermedewerkers in het ravijn van Mirador del Bosque. Daar werden vervolgens de tassen met lichaamsdelen gevonden. Sommige aangetroffen stoffelijke resten lijken overeen te komen met de uiterlijke kenmerken van de sinds 20 mei vermiste callcentermedewerkers. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen. Het callcenter waar zij werkten, ligt in de buurt van het ravijn.

De zoektocht naar andere resten en sporen zal naar verwachting enkele dagen duren vanwege moeilijk begaanbaar terrein en slechte verlichting.

Ruim 100.000 vermissingen

De politie en brandweer haalden met behulp van een helikopter de 45 zakken uit de ongeveer 40 meter diepe kloof. Hoewel nog niet is vastgesteld hoe de lichamen in het ravijn zijn beland, komen verdwijningen relatief vaak voor in Mexico. Volgens cijfers van de regering worden ruim 100.000 mensen in Mexico vermist, waarvan velen het slachtoffer zijn van drugskartels en de georganiseerde misdaad. Daders worden zelden veroordeeld.

Drugsoorlog

Jalisco is het hart van een gewelddadige drugsoorlog, en enkele van de machtigste groepen die daar actief zijn, zijn onder meer het Jalisco New Generation-kartel (CJNG) en hun rivaal Nueva Plaza, dat zich in 2017 afsplitste van de CJNG, wat leidde tot bloedvergieten in Guadalajara, de hoofdstad van de staat Jalisco.