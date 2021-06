450 kilo Braziliaanse cocaïne in Spanje gepakt

Connect on Linked in

In Spanje is 450 kilo cocaïne in beslag genomen in een container die uit Brazilië was aangevoerd. De container, die bestemd was voor Valencia, werd geïnspecteerd in de haven van Las Palmas op de Canarische Eilanden. Volgens de Spaanse politie zijn er in Valencia drie mensen gearresteerd in het onderzoek.

De Spaanse autoriteiten hadden vanuit het buitenland een tip ontvangen over de container.

De drie verdachten hebben de Spaanse nationaliteit en werkten in de haven van Valencia. Uit het onderzoek bleek dat de drie tot vijf dagen na de binnenkomst van de container in Las Palmas probeerden uit te zoeken waar de container gebleven was.