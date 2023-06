458 kilo coke onderschept in container uit Curaçao

Connect on Linked in

De douane heeft donderdag tijdens een reguliere controle in de haven van Rotterdam 458 kilo cocaïne ontdekt. In totaal zaten er 460 pakketten in 15 dozen verstopt in een groupage container. Dat is een container waarin verschillende kleine zendingen worden samengevoegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De container was afkomstig uit Curaçao. Netto werd 458 kilo cocaïne gewogen met een geschatte straatwaarde van ruim 34 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.