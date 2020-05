46 doden bij gevangenisopstand Venezuela

Connect on Linked in

In Venezuela zijn bij gevechten in een gevangenis zeker 46 mensen om het leven gekomen en zijn tientallen gewonden gevallen. Gevangenen kwamen vrijdagmiddag in opstand en vielen bewakers aan. In de inrichting zijn de gedetineerden goeddeels afhankelijk van eten en drinken van bezoek. Maar door de anti-coronamaatregelen is het bezoek op 18 maart afgeschaft.

Explosief

De onlusten vonden plaats in de Llanos-gevangenis in Guanare, 450 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Caracas. Het is een inrichting die plaats biedt aan 750 mensen waar rond de 2.500 mensen zijn opgesloten. De situatie in de cellen en de hygiënische omstandigheden zijn er erbarmelijk.

De directeur van de instelling raakte vrijdag gewond door een messteek toen hij in gesprek was met de leider van de opstand. Er zou ook een explosief zijn ontploft in de gevangenis. Een criminele groep in de gevangenis die bekend staat als Los Manchados probeerde van de onrust gebruik te maken om uit te breken. Eenheden van de Guardia Nacional werden naar de gevangenis gedirigeerd om op te treden.

Crisis

In Venezuela heerste al voor het virus uitbrak een diepe economische crisis. Een groot deel van de bevolking leeft in grote armoede, waardoor een vluchtelingenstroom naar buurlanden op gang is gekomen. De situatie in de gevangenissen in het land is daarom nog erger dan in andere Latijns-Amerikaanse landen. Regelmatig zijn er opstanden. Vorig jaar vielen er 29 doden bij een uitbraakpoging in een Venezolaanse gevangenis.