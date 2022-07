Connect on Linked in

De politie in Costa Rica heeft zaterdag 460 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Limón die bestemd was voor de Rotterdamse haven. Dat schrijven Costa Ricaanse media.

De cocaïne zat in 460 pakketten van een kilo verstopt tussen een lading bananen in de Moín Container Terminal (TCM) in Limón. De partij werd tijdens een inspectie in een haventerminal door de Policía de Control de Drogas (PCD) onderschept en was bestemd voor de haven in Rotterdam.