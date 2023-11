464 kilo cocaïne aangetroffen in lading schroot uit Dominicaanse Republiek

Print This Post

De Douane heeft donderdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 464 kilo cocaïne aangetroffen in een partij schroot uit de Dominicaanse Republiek. Het gaat om een partij met een straatwaarde van bijna 35 miljoen euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De partij cocaïne werd ontdekt in een lading schroot van roestvrij staal. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Dat bedrijf lijkt volgens het OM niets met de smokkel te maken te hebben.

19 balen

Tijdens de douanecontrole troffen douaniers in totaal 19 balen met daarin pakketten drugs aan. In totaal zaten er 464 blokken cocaïne in de 19 balen.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.