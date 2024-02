465 kilo cocaïne: zeven jaar cel voor beveiligingschef Brunswijk en oud-politiecommissaris

Connect on Linked in

De hoofd beveiligingsman van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, en een voormalige politiecommissaris, zijn donderdag in Paramaribo veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor betrokkenheid bij een transport van 465 kilo cocaïne. Het gaat om Dennis E. en Ruben P. In totaal zijn er vijf verdachten in de zaak.

Voortvluchtig

Dagblad Suriname schrijft dat de partij cocaïne op 1 september 2021 werd ontdekt in een busje in de garage van een pand aan de Smaragdstraat in Paramaribo. Uit politieonderzoek bleek dat Gene K. het busje had gehuurd voor Marciano L., zonder te weten dat voertuig gebruikt zou worden voor cocaïnehandel. De rechtbank acht niet bewezen dat K. betrokken was bij drugshandel en sprak hem vrij. De voortvluchtige Marciano L. hoorde donderdag de zwaarste straf: acht jaar cel.

Celstraffen

Dennis E., de beveiligingschef van vicepresident Ronnie Brunswijk, en de voormalige politiecommissaris Ruben P. krijgen allebei zeven jaar cel. Omdat ze al twee jaar en vier maanden van hun straf hebben uitgezeten, komen ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating na vierenhalf jaar.

Een vijfde medeverdachte, Santana T., is veroordeeld tot tien maanden cel, die hij inmiddels in voorarrest heeft uitgezeten.

Noodlanding

De zaak kwam aan het rollen nadat een anonieme getuige had verklaard dat hij informatie had gekregen over een vliegtuig dat een noodlanding maakte bij Adjoema Bergie en dat hij Dennis E. had gezien met een zwaar beladen busje, wat leidde tot hun arrestatie.