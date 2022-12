4,8 ton cocaïne in Antwerpse haven onderschept

Print This Post

De douanediensten van de haven in Antwerpen hebben woensdag 4,8 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Panama. Dat meldt de FOD Financiën zondag.

(Beeld: een deel van de 3,9 ton coke uit Ecuador)

Maandag werd ook al 3,9 ton cocaïne onderschept door de douanediensten in Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador.

Of er een mogelijk verband is tussen de twee vondsten, is onduidelijk.

Zes arrestaties

In een ander lopend gerechtelijk Sky ECC-drugsonderzoek verrichte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen woensdagochtend zes arrestaties. Een 42-jarige man uit Borgerhout zou volgens het Antwerps parket een centrale rol spelen in een crimineel netwerk.

Nederlandse organisaties

Bij de invoer van partijen cocaïne zou hij samenwerken met Nederlandse organisaties en zou hij de uithalingen van grote partijen cocaïne regelen. De verdachte zou deels betaald worden met pakken cocaïne die hij via zijn contacten verder zou verkocht hebben. In de loop van het onderzoek konden de opsporingsdiensten tien uithalingen aan deze organisatie linken. Het gaat om een invoer van minstens 3,6 ton cocaïne tussen november 2019 en juli 2020.

Invallen

In totaal werden woensdag elf huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Borgerhout, Hoboken, Lede en Stabroek en op een aantal locaties die mogelijk dienden als tijdelijke opslagplaats. Zes mannen tussen 34 en 46 zijn opgepakt.

Tijdens de huiszoekingen zijn onder meer 50.000 euro cash, mobiele telefoons en luxegoederen in beslag genomen. De onderzoeksrechter heeft na de voorleidingen beslist om de zes verdachten onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.