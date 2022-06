5.095 xtc-pillen in kledingpakket uit Nederland onderschept in Costa Rica

Connect on Linked in

De politie in Costa Rica heeft 5.095 xtc-pillen in een kledingpakket uit Nederland in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een dubbele voering van een kartonnen doos met kleren. Dat schrijft La Nacíon.

De inspectie werd uitgevoerd in het postverwerkingscentrum van Correos de Costa Rica, in de hoofdstad San José. De xtc-pillen waren vacuüm verpakt in zakken. Wat de eindbestemming was van de drugs, is niet bekendgemaakt.

Ontmanteling

Onderscheppingen van xtc komen in Costa Rica niet zo vaak voor. Op 23 mei werd er wel een criminele organisatie ontmanteld die zich toelegde op de verkoop van drugs in Alajuela, een voorstad van San José. Daarbij werd naast veel contant geld ook onder meer marihuana, cocaïne, crack, xtc en munitie in beslag genomen.

Toename gebruik

Uit een onderzoek dat vorig jaar door het Bureau van de Verenigde Naties (VN) over drugs en criminaliteit werd gepubliceerd, bleek dat Costa Ricanen in 2015 ruim twee keer zoveel xtc gebruikten als vijf jaar eerder.

Veel drugs worden in Costa Rica via sociale netwerken, zoals Facebook, WhatsApp, Instagram en Messenger, aan consumenten verkocht.