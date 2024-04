5 à 6 ton coke in Belgische loods, Nederlanders opgepakt

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen is woensdag in samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie binnengevallen in een loods aan de Terbekehofdreef in Wilrijk (district in Antwerpen). Daar werden elf verdachten aangetroffen en gearresteerd. Dat meldt het parket Antwerpen donderdag.

In het magazijn trof de politie tientallen pakketten cocaïne en verschillende wapens aan. De hoeveelheid cocaïne wordt voorlopig geschat op 5 à 6 ton. Later werd ook een twaalfde verdachte opgepakt.

Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor invoer van verdovende middelen, bezit verboden wapens en deelname aan een criminele organisatie. Twaalf verdachten tussen 24 en 60 jaar met de Belgische, Nederlandse en Guinese nationaliteit worden voorgeleid.