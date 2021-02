5 jaar cel voor poging doodslag op meubelstoffeerder in Veenendaal

Connect on Linked in

Een 54-jarige man uit Veenendaal is maandag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag op een meubelstoffeerder in december 2019. Het slachtoffer uit Emmen werd vlak nadat hij meubels bij de verdachte had afgeleverd, beschoten in zijn auto en raakte gewond aan zijn buik.

Ontevreden over kwaliteit

Het slachtoffer kwam op 2 december 2019 samen met een paar familieleden naar Veenendaal om meubels af te leveren bij de 54-jarige man. Toen ze dat eenmaal gedaan hadden en weer waren vertrokken, zagen ze kort daarna dat de verdachte (die ontevreden was over de kwaliteit) hen inhaalde en de weg blokkeerde. De verdachte stapte op de kruising van de Brinkersteeg met de Cuneraweg uit zijn auto en schoot op het slachtoffer. Die werd daarbij in zijn buik geraakt. Een andere kogel kwam in de deur van zijn auto terecht.

Geen voorbedachte rade

De verdachte heeft bekend dat hij op het slachtoffer heeft geschoten. Dit deed hij met een vuurwapen dat hij al jaren in zijn auto bewaarde. Volgens de rechtbank was er geen sprake van voorbedachte rade en is het dus poging tot doodslag. Volgens de officier van justitie richtte de verdachte het wapen ook op de vader van het slachtoffer. Het OM eiste daarom acht jaar cel voor twee keer poging tot doodslag, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Uit getuigenverklaringen blijkt dat niemand heeft gezien dat de verdachte zijn wapen ook daadwerkelijk nog op iemand anders richtte.

Ziekelijke stoornis

Uit psychiatrisch en neurologisch onderzoek komt naar voren dat de verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis die ook invloed heeft op zijn gedrag. Daarom heeft de rechtbank het advies van de psychiater overgenomen om de schietpartij in verminderde mate aan de verdachte toe te rekenen. Naast de vijf jaar celstraf moet de Veenendaler een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en zijn familie.