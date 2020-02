50.000 cash en 28 kilo heroïne op de A4

Connect on Linked in

Afgelopen weekend heeft de politie in de Haarlemmermeer op snelweg A4 een auto aan de kant gezet en daar 28 kilo heroïne in gevonden. De politie zegt dat de auto werd uitgekozen voor een verkeerscontrole. Aan het stuur zat een 21-jarige man uit Vlaardingen.

De heroïne zat in een verborgen ruimte van de bestelbus waarin hij reed. De heroïne was verpakt in pakketten. Naast de pakketten lag er in de verborgen ruimte ook ruim 50.000 euro cash. De 21-jarige man is als verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.