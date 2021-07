500 kilo cocaïne tussen bananen in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De douane heeft woensdagnacht tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 500 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is ruim 37,5 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador en was geladen met bananen.

De container was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel te maken, zo meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.