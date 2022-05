500 kilo cocaïne tussen koffiebonen in Zwitserse Nespresso-fabriek

Connect on Linked in

De Zwitserse politie heeft maandagavond 500 kilo cocaïne in beslag genomen tussen een lading koffie die naar een Nespresso-fabriek was gestuurd. Medewerkers van de fabriek in Romont in het westen van Zwitserland waarschuwden de autoriteiten nadat ze tijdens het lossen wit poeder in zakken koffiebonen hadden gevonden.

Brazilië

De politie vond later meer cocaïne in vijf zeecontainers die per trein aan de fabriek waren geleverd. Uit onderzoek zou blijken dat de zending uit Brazilië afkomstig is.

In een verklaring laat Nespresso weten dat “alle producten veilig zijn” en dat er geen drugs in de koffiecapsules kunnen zitten.

50 miljoen euro

De in beslag genomen cocaïne was volgens de politie voor 80% zuiver en had een geschatte straatwaarde van bijna 50 miljoen euro.

De politie spreekt van een “buitengewone drugsvangst” en een grote inbeslagname voor het kanton Fribourg. De cocaïne was waarschijnlijk bestemd voor de Europese markt.

De officier van justitie van het kanton Fribourg is een onderzoek gestart.