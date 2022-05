500 kilo ketamine in Breda, Engelse vrachtwagenchauffeur vast (UPDATE)

Print This Post

Bij de controle van een vrachtwagen in Breda heeft de politie donderdagmiddag een aantal tassen aangetroffen waarin 500 kilo ketamine zat verstopt. De straatwaarde van de partij is volgens de politie ongeveer 12,5 miljoen euro. De 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Engeland is aangehouden.

Een getuige belde de politie nadat hij donderdag rond 17.30 zag dat er aan het Bijloopwegje in Breda vanuit een vrachtwagen goederen in een busje werden overgeladen. Toen agenten ter plaatse kwamen was het busje al weg, maar de vrachtwagen kon wel worden gecontroleerd.

Daarbij vonden agenten in de laadruimte tussen de normale lading zo’n 15 tot 20 tassen met daarin zakken die elk gevuld waren met wit poeder. Volgens de politie gaat het in totaal om 500 kilo ketamine met een straatwaarde van circa 12,5 miljoen euro.

De chauffeur, een 45-jarige man uit Engeland is aangehouden. De politie doet nog nader onderzoek naar de drugs en herkomst daarvan. De partij is in beslag genomen.