5.000 kilo coke bestemd voor Rotterdam onderschept in Costa Rica

De politie in Costa Rica heeft naar eigen zeggen de grootste drugsvangst ooit gedaan. In de haven van Limón werd ruim 5.000 kilo cocaïne onderschept, die bestemd was voor Nederland. De drugs zaten verpakt in 202 tassen in een container met sierbloemen.

De lading zou zondag per schip naar de Rotterdamse haven vertrekken. De politie heeft een 46-jarige man uit Costa Rica als verdachte opgepakt. Hij heeft geen strafblad. De haven van Limón in het oosten van het land wordt vooral gebruikt voor de export van bananen, ananas, koffie en suiker. De laatste jaren is het afgelegen havengebied in opmars bij drugssmokkelaars.