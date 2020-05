54 kilo coke in auto A’dam-Slotervaart

Connect on Linked in

In een auto in een parkeergarage in Amsterdam-Slotervaart is woensdagmiddag 54 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro. De politie heeft twee mannen en een vrouw als verdachten aangehouden. Vanwege onderzoeksbelangen is de vondst nu pas bekendgemaakt.

De politie kreeg woensdag een melding van een verdachte situatie rond een auto. Agenten volgden dat voertuig en zagen dat de bestuurder een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam inreed en bij een andere auto stopte. Omdat vermoedelijk sprake was van een transactie besloten de agenten in te grijpen.

In één van de auto’s vonden zij pakketjes met in totaal 54,2 kilo cocaïne. Hierop werden de twee mannen en een vrouw die bij twee auto’s stonden aangehouden. Het gaat om twee Amsterdamse mannen van 36 en 39 en een 56-jarige vrouw uit Rotterdam.

Bij nader onderzoek in twee woningen werden ruim 12.000 euro en twee busjes pepperspray aangetroffen. De partij cocaïne is in beslag genomen en vernietigd, er wordt door rechercheurs nader onderzoek ingesteld. De drie verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven zeker twee weken in voorarrest.