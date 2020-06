5,5 jaar voor handelen in vuurwapens

Print This Post

De rechtbank Den Haag heeft vrijdag een 22-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden voor onder andere wapenhandel en het witwassen van auto’s.

(beeld uit archief)

Vier wapens

De man heeft volgens de rechtbank bijna een jaar lang in vuurwapens gehandeld. Hoewel alleen bewezen is dat hij vier wapens heeft verhandeld leidt de rechtbank uit het dossier af dat het in werkelijkheid ging om een veel groter aantal, tenminste 17.

De rechtbank heeft bepaald dat de man met de wapenhandel 16.606,45 euro heeft verdiend. Dat bedrag moet hij betalen aan de Staat. Ook heeft de rechtbank vastgesteld dat hij vier auto’s heeft witgewassen. Het hiermee verdiende bedrag van 7.596 euro moet de man ook terugbetalen.

Zwolle

Eén van de auto’s die de verdachte heeft witgewassen, is gebruikt bij een poging tot liquidatie in Zwolle en is daar uitgebrand aangetroffen.

Aan de eigenares van de uitgebrande auto moet de verdachte de direct geleden schade vergoeden.

De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.