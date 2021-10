5,5 ton cocaïne onderschept in Panama en Colombia voor Rotterdamse haven (VIDEO)

Connect on Linked in

In Panama en Colombia zijn twee grote cocaïnetransporten onderschept die onderweg waren naar Nederland. In Panama gaat het om 3.500 kilo cocaïne en in Colombia om 2.000 kilo.

De partij coke in Panama werd aangetroffen in containers in een schip dat onderweg was van San Vicente in Chili naar de Rotterdamse haven. Volgens media in Panama gaat het om een van de grootste drugsvangsten ooit in het land. Aan boord van het schip werden 100 zakken met daarin 3.499 pakketten cocaïne gevonden.

90 miljoen euro

In Colombia werd in de haven van Cartagena ruim 2.000 kilo cocaïne onderschept in een container die bestemd was voor de Rotterdamse haven. De ruim 2.000 pakketten drugs zaten verstopt in tassen in een container met koelkasten. De waarde wordt geschat op ruim 90 miljoen euro.

Panama is een doorvoerland voor cocaïne. De eindbestemming is Noord-Amerika of Europa. Dit jaar werd in het Centraal-Amerikaanse land een recordhoeveelheid van 98,6 ton drugs in beslag genomen, het overgrote deel cocaïne.