De Antwerpse Douane heeft in Antwerpen ruim 6.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is maandag gebeurd, aldus de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Er zijn geen mensen gearresteerd.

De Douane kreeg een melding over een verdachte situatie op een haventerrein. Volgen de Gazet van Antwerpen was aan kaai 361, aan de Zwarteweg. Daarna werden de drugs ontdekt in twee tankcontainers.

De federale gerechtelijke politie Antwerpen is bezig met het onderzoek.