6 ton hasj gepakt bij Canarische Eilanden: link met Nederlandse organisatie

Op volle zee ten zuiden van de Canarische Eilanden hebben Spaanse autoriteiten op een schip 6000 kilo hasj onderschept die onderweg was naar de Europese kust. Er is een Spaans crimineel netwerk ontmanteld, zegt de Spaanse politie, dat in verband stond met een grote Nederlandse criminele organisatie.

(Beeld uit archief)

Laboratorium

Er zijn vijf mensen aangehouden en er zijn doorzoekingen geweest op verschillende plaatsen in Spanje. Een die in Spanje is gearresteerd noemt de Spaanse politie de leider van een criminele organisatie die in meerdere Europese landen opereerde.

Behalve hasj verhandelde en produceerde dat netwerk ook synthetische drugs.

De doorzoekingen waren in de provincies Alicante, Murcia, Las Palmas en Madrid. Er zijn geld, boten en auto’s in beslag genomen.

In een loods op een bedrijventerrein in Murcia is een laboratorium voor synthetische drugs gevonden.

Lanzarote

Het onderzoek loopt al sinds 2020. Toen kwam een zeiljacht in beeld bij het eiland Lanzarote, waarvan de Spaande politie dacht dat het werd gebruikt voor drugssmokkel.

Onderzoek naar dat jacht leidde naar een grote Nederlandse drugsorganisatie, waarbij werd samengewerkt met de Nederlandse recherche. Het vaartuig bleek bij die organisatie te horen.

Die organisatie bleek in Alicante een hoofdkwartier te hebben, en samen te werken met de Spanjaard die nu is aangehouden. Deze man leidde de operaties in Spanje. Deze man was voortvluchtig. In Duitsland is tegen hem in een zaak over drugs en witwassen 15 jaar cel geëist.

Transporten

Het coördineerde ook transporten van verschillende drugs die door heel Europa werden verstuurd. Die transporten werden volgens de Spaanse Nationale Politie zeer professioneel uitgevoerd en waren met tal van veiligheidsmaatregelen omkleed.

De verdachten bespraken niet veel over communicatiemiddelen, maar reisden voortdurend op en neer tussen onder meer Spanje en Nederland om de details van de operaties te bespreken.

6.044 kilo hasj

Uiteindelijk leidde het onderzoek naar een zeiljacht dat kennelijk werd voorbereid voor een drugssmokkel. Het schip voer vanuit Alicante naar de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk nam dat schip aan de westelijke kust van Marokko de hasj aan boord. Daarna werd het onderschept op zo’n 150 kilometer zuidelijk van Canarische Eilanden. Aan boord was 6.044 kilo verdeeld in 169 balen. De twee bemanningsleden zijn gearresteerd.

Er zijn tijdens de actie in Spanje geen Nederlanders gearresteerd.