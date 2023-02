60 jaar cel voor moordenaar rapper Nipsey Hussle

Connect on Linked in

De man die schuldig is bevonden aan de moord op rapper Nipsey Hussle is veroordeeld tot minimaal 60 jaar gevangenisstraf, aldus Amerikaanse media. Eric R. Holder (32) schoot de rapper – echte naam Ermias Asghedom – dood voor de deur van Hussle’s kledingwinkel in South Los Angeles in 2019. Nipsely Hussle was toen 33 jaar.

Beroep

Holder werd in juli vorig jaar na een proces van maanden schuldig bevonden aan moord en aan twee pogingen tot doodslag van twee omstanders die gewond raakten bij de schietpartij. Hij kwam niet in aanmerking voor de doodstraf en er werd algemeen verwacht dat hij een levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Holder droeg oranje gevangeniskleding en reageerde niet toen zijn straf werd voorgelezen. Zijn advocaat zei dat hij van plan is in beroep te gaan tegen het vonnis.

Opwelling

Aanklagers zeiden tijdens het moordproces dat Holder met voorbedachten rade heeft geschoten terwijl het verdedigingsteam van Holder beweerde dat het in een opwelling was gebeurd. De advocaat van Holder zei dat zijn cliënt woedend was door een gesprek dat hij met Hussle had over geruchten dat Holder verklaringen bij de politie zou hebben afgelegd (‘paperwork‘).

Holder keerde, na ruzie te hebben gemaakt met Hussle, na enkele minuten terug om de dodelijke schoten te lossen. Hussle werd door minstens tien kogels getroffen. Daarna schopte Holder tegen zijn hoofd en vluchtte weg in een auto. Hij was die dag op pad met een vriendin die de auto bestuurde.

Holder stond bekend als een lid van de gewelddadige jeugdbende de Crips.

Marathon Clothing

Hussle groeide op in South Los Angeles, waar hij als tiener lid was van de Rollin’ 60s straatbende. Hij opende de Marathon Clothing in South Los Angeles als een manier om te investeren in zijn gemeenschap. Voor zijn dood had hij contact opgenomen met de politie van Los Angeles om manieren te bespreken om bendegeweld in de buurt te helpen bestrijden.

Nipsey Hussle kreeg in 2020 postuum twee Grammy-awards. Hij had twee kinderen met actrice Lauren London.