60 kilo hasj in opslagbox Tilburg

In een opslagbox op industrieterrein Katsbogten in Tilburg is donderdagmiddag ruim 60 kilo hasj en 1,3 kilo wiet gevonden. De softdrugs werden gevonden na meldingen over een sterke wietlucht die er rond de opslagruimte hing. Een 42-jarige Tilburger is door de politie als verdachte aangehouden.

De politie gaat er vanuit dat hij de huurder is van de box. Hij werd vlakbij de opslagbox aangetroffen en had een sleutel van de toegangsdeur. Er wordt een nader onderzoek ingesteld naar de overige betrokkenen en naar de herkomst en bestemming van de drugs. Ook worden camerabeelden bekeken.