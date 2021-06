600.000 xtc-pillen in een vrachtwagen

Connect on Linked in

Dinsdag hebben agenten van de landelijke eenheid van de politie in Almere 600.000 xtc-pillen in beslag genomen. De drugs zaten in een  vrachtwagen, in een verborgen ruimte. In totaal zijn vijf personen in de zaak aangehouden.

Bedrijventerrrein

Op een bedrijventerrein in Almere zagen agenten een vrachtwagen die uit een pand kwam rijden. Iemand liep met de vrachtauto mee het terrein af. Volgens de politie maakte die ‘een gespannen indruk’.

Toen de vrachtauto wegreed met direct hierachter een bestelbusje besloot de politie beide voertuigen te controleren.

Chauffeurspas

De chauffeur gaf een chauffeurspas van iemand anders en vertelde dat zijn vrachtwagen leeg was. Hij toonde dat de laadruimte leeg was. Maar de agent vond dat het kopschot er ‘afwijkend’ uitzag.

De agent: ‘We hebben de binnenkant en de buitenkant aan de voorkant van het laadgedeelte opgemeten en toen bleek dat er tien centimeter aan ruimte tussen zat. Toen ik de planken, die tegen het kopschot aangetimmerd waren, loswrikte en er een plank los kwam, rolden de pillen rond mijn oren.’

Naast de chauffeur zijn nog drie personen aangehouden die in het pand aanwezig waren. En daarnaast nog een verdachte in Zwolle.