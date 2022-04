600 kilo coke tussen slippers in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane donderdag 600 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in achttien sporttassen in een container geladen met slippers. De container was afkomstig uit Nicaragua en kwam binnen via de haven van Panama naar Rotterdam.

De partij slippers waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf heeft volgens het OM vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de partij is volgens justitie 45 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.