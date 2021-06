65 arrestaties en 12 ton hasj in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje zijn 65 verdachten gearresteerd in een onderzoek waarbij ruim 12 ton hasj in beslag is genomen. De criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige hasjsmokkel werd ontmanteld tijdens een gezamenlijke operatie van de Guardia Civil, de Nationale Politie en de Belastingdienst. De 12.000 kilo hasj moest vanuit Marokko via narcoboten naar de Spaanse streek Levante worden gesmokkeld. Dat meldt de Guardia Civil.

In de provincies Cádiz, Sevilla, Almería, Granada, Murcia, Alicante en Tarragona zijn 65 mensen opgepakt met de Spaanse, Marokkaanse en Colombiaanse nationaliteit. Ze worden allemaal verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen.

In totaal zijn door de opsporingsdiensten in beslag genomen: ruim 12 ton hasj, vijf plezierboten, vijftien speedboten, drie jetski’s, drie vrachtwagens, vier high-end voertuigen, een busje, zes mid-range voertuigen, 89 mobiele telefoons en twee ontploffingspistolen. Daarnaast werden een grote hoeveelheid elektronische en computerapparatuur en financiële boekhoudkundige documentatie, evenals bijna 100.000 euro in contanten en 203.000 Wit-Russische roebels in beslag genomen.

Het onderzoek naar de organisatie begon ongeveer een jaar geleden toen de autoriteiten enkele verdachten arresteerden die zich bezighielden met grootschalige hasjhandel. De drugs werden vanaf de Afrikaanse kusten via plezierboten, vissersboten en rubberen of halfharde speedboten Spanje binnengesmokkeld.