65 Chinezen in Spanje opgepakt om georganiseerde wietteelt

In Spanje zijn deze week bij een grote politieactie 65 mensen van Chinese komaf gearresteerd op verdenking van internationale handel in softdrugs. Volgens de Spaanse Nationale Politie wordt de organisatie in Spanje de “Bang de Fujian” genoemd. De verdachten zijn ook verdacht van het witwassen van geld, identiteitsdiefstal, fraude met elektriciteit en fraude met documenten.

De operatie is met hulp van Europol uitgevoerd. In vijf steden door heel Spanje zijn huiszoekingen gedaan. Er waren ook invallen in Portugal en Nederland. In Spanje zijn drie grote wietplantages gevonden.

Het netwerk verstuurde zeker 700 pakketten met wiet, naar Frankrijk, Portugal, Nederland, Duitsland, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Aan de operatie deden meer dan 350 agenten deel. Het onderzoek begon eind 2019 toen een gezamenlijk team bestaande uit de Nationale Politie en de Mossos d’Esquadra een onderzoek startte naar aanleiding van de opsporing van verschillende zendingen met marihuana.