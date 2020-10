6,5 ton cash in auto’s, drie arrestaties én wietkwekerij in Doetinchem

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in twee auto’s bijna 650.000 euro cash geld in beslag genomen. Daarbij zijn twee 21-jarige mannen en een 24-jarige man opgepakt, allen uit Doetinchem. Zij worden verdacht van witwassen. Een half miljoen euro vonden agenten in een verborgen ruimte van een auto.

‘Big shoppers’

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen dinsdag omstreeks 14.15 op de A50 ter hoogte van Heelsum een auto rijden die te hard reed. De bestuurder kreeg een bekeuring voor de snelheidsovertreding. Bij de verdere controle stuitten de agenten op een verborgen ruimte in de auto. Daarin werden enkele ‘big shoppers’ aangetroffen met in totaal 500.000 euro. De bestuurder, een 24-jarige man uit Doetinchem, werd direct aangehouden als verdachte van witwassen. De auto en het geld zijn in beslag genomen.

Buitenlands geld

Naar aanleiding van deze aanhouding gingen medewerkers van de regionale eenheid Oost-Nederland naar de woning van de verdachte aan de Colijnlaan in Doetinchem. Daar zagen ze een man met meerdere tassen de woning verlaten en in een gereedstaande auto wegrijden. Deze auto werd rond 19.00 even verderop gestopt en nader onderzocht. In de kofferbak stonden de eerder waargenomen tassen met daarin onder andere 625.000 Noorse kronen en 95.000 Zwitserse Franken (omgerekend ongeveer 145.000 euro).

In de andere tassen werden vooral dure goederen aangetroffen. De inzittenden, twee 21-jarige Doetinchemmers, zijn aangehouden als verdachten van witwassen. Ook deze auto, het geld en de andere goederen zijn in beslag genomen.

Wietwekerij

In de schuur bij de woning aan de Colijnlaan werd een complete, niet in werking zijnde, wietkwekerij aangetroffen. Alles is in beslag genomen en wordt geruimd.

De 21-jarige mannen hebben vrijdag ieder een geldboete van 7500 euro geaccepteerd. De 24-jarige verdachte moet 50.000 euro betalen. De verdachten hebben afstand gedaan van de in beslag genomen contante geldbedragen, auto’s en andere goederen.