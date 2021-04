7 jaar cel voor Londense bouwvakker wegens smokkel wapen uit Nederland

Connect on Linked in

Een 23-jarige Londense bouwvakker van Poolse komaf is vrijdag tot zeven jaar cel veroordeeld voor een poging om met de post vanuit Nederland een vuurwapen en munitie Engeland binnen te smokkelen. Hij heeft schuld bekend. Dat meldt National Crime Agency (NCA).

De Poolse verdachte, genaamd Kacper Tkaczyk, werd op 16 juni 2020 gearresteerd nadat hij een pakket in ontvangst nam dat eerder werd afgeleverd bij een postpost in West Midlands (hoofdplaats Birmingham). In het postpakket uit Nederland zat een Heckler & Koch SFP9 met 25 patronen munitie.

Het pakket werd eerder onderschept door de douane, maar werd doorgelaten om te kijken wie het in ontvangst zou nemen. Agenten van de National Crime Agency zagen dat het pakket, dat was vermomd als een doos met tondeuses, werd afgeleverd bij een huis dat werd gerenoveerd in Cricklewood (in de buurt van het Wembley-stadion). Een van de bouwvakkers die daar werkte, nam het in ontvangst en overhandigde het aan Tkaczyk, die kort daarna op zijn motor arriveerde.

Toen hij probeerde te vertrekken, werd de Poolse verdachte aangehouden met het pakket in zijn rugzak. Nader onderzoek wees uit dat de naam op het pakket vals was. Tkaczyk werd vervolgd van het invoeren van een vuurwapen en munitie.

Hij bekende schuld en is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar bij de rechtbank in Londen.