70 kilo cocaïne bij bedrijf in Moerdijk

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag een partij van 70 kilo cocaïne aangetroffen bij een bedrijf in Moerdijk. De drugs zaten verstopt in twee sporttassen, die weer verstopt zaten in een container die afkomstig was uit Chili.

Ferronickel

De cocaïne werd gevonden bij het lossen van de container. Dit gebeurde bij een bedrijf op een industrieterrein in Moerdijk. Toen het bedrijf de drugs aantrof belde zij de Douane en de politie. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De container waar de tassen in zaten was afkomstig uit Chili en geladen met ferronickel, een metaalmengsel van ijzer en nikkel. Op de lading troffen douaneambtenaren twee tassen met elk 35 pakketten cocaïne aan. De container was met een binnenvaartschip van Rotterdam naar Moerdijk gebracht.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.