70 kilo softdrugs onderschept, drie Zwollenaren opgepakt

Twee mannen en een vrouw uit Zwolle zijn woensdag door de politie op heterdaad betrapt in een opslagruimte voor wiet en hasj aan de Duurzaamheidstraat in Hattemerbroek. Bij de doorzoeking van de bedrijfsruimte werd ruim 70 kilo wiet en hasj en 14.000 voorgedraaide joints in beslag genomen.

Anonieme tip

De totale waarde van de drugs is naar schatting ongeveer 230.000 euro. De politie in de regio Noord- en Oost-Gelderland kwam de opslaglocatie op het spoor na een anonieme tip tijdens een weekactie ‘om ondermijnende criminaliteit te bestrijden’. Hierbij zijn onder andere de politie, gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane, UVW, Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken.

Verdachten

Drie personen werden op heterdaad aangehouden. Het gaat om twee mannen van 45 en 66 en een 50-jarige vrouw, allen uit Zwolle. De drie zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.

Kritiek

Het gaat vermoedelijk om een stashlocatie voor één of meerdere coffeeshops. Op het online cannabismagazine CNNBS klinken kritische geluiden over de inbeslagname.