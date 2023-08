70 vaten met drugsafval gedumpt bij Malden

Connect on Linked in

Op de Blankenbergseweg tussen Malden en Heumen zijn zaterdagochtend ongeveer 70 vaten met drugsafval aangetroffen. De vondst vlakbij de brug over het Maas-Waalkanaal werd gedaan door een voorbijganger.

Brandweer

Een medewerker van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zegt tegen De Gelderlander dat enkele vaten zijn gaan lekken en dat de brandweer ter plaatse is gekomen om deze vaten overeind te zetten. Een milieudeskundige onderzoekt of er sprake is van bodemverontreiniging en of een deel van de bodem afgegraven moet worden.

De drugsvaten worden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

Derde keer

Het is de derde keer in korte tijd dat er in de regio Nijmegen drugsdumpingen in de natuur zijn. Onlangs werd er drugsafval gedumpt op de Derdebaan in Groesbeek en de Postweg in Berg en Dal.