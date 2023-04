700 kilo cocaïne ‘bestemd voor EU’ onderschept in Rusland (VIDEO)

Connect on Linked in

De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) zegt maandag bijna 700 kilo cocaïne in beslag te hebben genomen in een loods in Moskou. De drugs moesten deels vanuit Rusland naar de Europese Unie worden gesmokkeld. Er zijn twee Colombianen en een verdachte uit de EU gearresteerd.

De cocaïne werd vanuit een Latijns-Amerikaans land naar Rusland gesmokkeld en een deel zou vandaar naar de Europese Unie moeten worden doorgevoerd. De FSB licht toe: ‘De Federale Veiligheidsdienst heeft een poging van een andere internationale criminele groep om Russisch grondgebied te gebruiken voor de doorvoer en verkoop van drugs verijdeld.’

‘El 701 The Boss’

Volgens de FSB werd de partij cocaïne vanuit Zuid- of Midden-Amerika gesmokkeld naar Rusland en opgeslagen in een loods in Moskou. De loods werd verhuurd aan een man. Een deel van de cocaïne zou bestemd zijn voor een EU-land en de rest zou in Rusland moeten worden verkocht. Een deel van de blokken had stempels met de tekst ‘El 701 The Boss’ en een ander deel ‘Tokio’.

Of een deel van de partij daadwerkelijk bestemd was voor de EU is niet helemaal duidelijk. De Russische autoriteiten staan immers bekend om het verspreiden van desinformatie en nepnieuws.

67 miljoen euro

Volgens de FSB is er in totaal 699 kilo cocaine aangetroffen ter waarde van ruim 2,5 miljard roebel. Volgens de Russische autoriteiten was de cocaïne als die eenmaal versneden was goed voor een straatwaarde van minstens 6 miljard roebel (ruim 67 miljoen euro).

Twee Colombianen en een EU-burger zouden in Rusland aan zijn gekomen om een ​​meerfasige drugssmokkeloperatie uit te voeren. Ze zitten alle drie vast en kunnen tot 20 jaar celstraf krijgen.