‘700 kilo cocaïne van Balkan-kartel gepakt bij Canarische Eilanden’ (VIDEO)

De Guardia Civil heeft bij de Canarische Eilanden op volle zee 700 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat was het resultaat van een onderzoek naar een criminele organisatie die opereerde in Kroatië, Italië en Servië, en banden had met de Zuid-Italiaanse ´Ndrangheta. Het onderzoek was gestart in maart 2022. Het richtte zich op een in Polen geregistreerd zeiljacht met een tijdelijke basis op de Canarische Eilanden. Het vermoeden was dat het werd gebruikt voor het transport van cocaïne.

Het jacht werd in de gaten gehouden en er kwamen als verdachten een Italiaan, die banden heeft met de ´Ndrangheta, en een Kroaat in beeld. De twee hadden kennelijk lang vakantie. Uit onderzoek bleek niet dat ze een baan hadden. Maar ze leidden wel een luxe leven en hielden het schip in uitstekende staat.

Het verdachte schip maakte af en toe reizen in de buurt van de Canarische Eilanden, tot 27 juli 2023. Toen ontdekten de Spaanse autoriteiten dat er een ongebruikelijke reis naar een afgelegen punt dieper in de Atlantische Oceaan werd gemaakt.

Het schip vertrok daar op 2 augustus nadat het cocaïne had opgepikt. Over het schip dat de cocaïne had aangevoerd is niets bekend gemaakt.

Drie dagen later enterden de Spaanse autoriteiten het schip. Aan boord was 700 kilo cocaïne aan boord.

Een Kroaat en een Serviër zijn gearresteerd.