700 kilo drugs gevonden en arrestaties na inbraakalarm

De politie heeft zaterdagmorgen 700 kilo drugs gevonden, in een pand in Rotterdam. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om cocaïne. In verband hiermee zijn acht mannen aangehouden.

Inbraak

Agenten vonden de drugs, na een inbraakmelding bij een pand aan de Bovendijk, op het bedrijventerrein Hoog Zestienhoven. Die melding kwam zaterdagochtend om 10.15 binnen bij de meldkamer van de politie.

Vluchten

Toen agenten op de locatie gingen kijken, zagen ze een aantal mannen ervandoor gaan. Enkele van hen probeerden via slootjes te vluchten, maar kwamen niet ver, aldus de politie in een bericht dit weekend. Een politiehelikopter en de Koninklijke marechaussee hielpen mee bij de zoektocht naar de mannen, die alle acht in de omgeving werden gevonden en aangehouden.

Drugs

Ondertussen onderzocht men het pand aan de Bovendijk. Daar bleek al snel waarom de mannen op de vlucht sloegen. In het pand werden de honderden kilo’s drugs gevonden. Deze zijn inmiddels vernietigd, laat de politie weten. De verdachten zaten zaterdag nog vast en worden verhoord.

De politie onderzoekt de herkomst van de drugs, en wie er mogelijk nog meer bij zijn betrokken. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.